ЕС хочет вырваться из «братских» объятий США: о проекте европейской империи

Париж, , 13:14 — REGNUM После Второй мировой войны Европа потеряла значительную часть своего суверенитета, а в современных условиях ее элиты ищут выход из ситуации, стремясь защитить собственные интересы, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 12 ноября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя заявление министра финансов Франции о необходимости создания «европейской империи».

Как сообщалось ранее, министр финансов Франции Брюно ле Мэр в интервью газете Handelsblatt призвал сделать Европу «империей» подобно США и Китаю. Империя должна быть миролюбивой и основываться на правовых принципах, но обеспечивать суверенитет Европы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания единой армии ЕС.

После Второй мировой войны Европа так и не стала субъектом внешней политики. Они оказались в фарватере Америки, и условием их экономического благополучия была потеря значительной части суверенитета.

Сегодня в многополярном мире гегемония одной страны уже не работает. Значительная часть европейских элит ищет выход из этой ситуации. Они хотят создать собственный центр силы — экономической, финансовой, военной — чтобы вырваться из тесных «братских» объятий США и защищать собственные интересы, как это делают все крупные игроки.

Но для этого придется интегрировать интересы разных стран Евросоюза. Договариваться будет непросто. Генеральная линия будет именно в этом — в обособлении собственных интересов и в их защите. Но, учитывая, как сложно выстроен баланс двусторонних и многосторонних отношений внутри ЕС, и учитывая большой вес США, проходить этот процесс будет неровно и нелинейно, — отметил Еремеев.