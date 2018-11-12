Понедельник, 12 Ноября 2018 года
13:34:30 МСК

В МИД РФ назвали условия участия талибов* в переговорах с Кабулом

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова разговаривать с властями Афганистана только в случае достижения соглашения с Соединенными Штатами о графике вывода всех войск из страны, заявил 12 ноября директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на пресс-конференции.

«Говорили о том, что (боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. ИА REGNUM ) готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с США о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана», — заявил Кабулов.

Напомним, ранее Кабулов назвал встречу по Афганистану в Москве, которая прошла 9 ноября, уникальной, поскольку впервые на переговорах присутствовали представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что организатором переговоров по мирному урегулированию многолетнего конфликта в Афганистане являлась российская сторона.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ назвал уникальной встречу по Афганистану в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить