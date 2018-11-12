В МИД РФ назвали условия участия талибов* в переговорах с Кабулом

Москва, , 13:12 — REGNUM Террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова разговаривать с властями Афганистана только в случае достижения соглашения с Соединенными Штатами о графике вывода всех войск из страны, заявил 12 ноября директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на пресс-конференции.

«Говорили о том, что (боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. ИА REGNUM ) готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с США о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана», — заявил Кабулов.

Напомним, ранее Кабулов назвал встречу по Афганистану в Москве, которая прошла 9 ноября, уникальной, поскольку впервые на переговорах присутствовали представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что организатором переговоров по мирному урегулированию многолетнего конфликта в Афганистане являлась российская сторона.

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