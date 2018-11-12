В ЦИК Украины недовольный выборами в Донбассе

Киев, , 13:04 — REGNUM Выборы депутатов парламента и глав республик Донбасса не легитимны и не имеют правовых последствий, заявили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Украины, сказано на официальном сайте ведомства.

«Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса», — сказано в сообщении.

Напомним, венгерский представитель Тамаш Саму, наблюдавший за ходом выборов в ЛНР, заявил, что Украине придётся признать новых лидеров Донбасса, в случае, если Киев всё же решит уладить конфликт мирно.

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