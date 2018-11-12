Киев и ЕС призывают усилить санкции против РФ просле выборов в Донбассе

Киев, , 12:54 — REGNUM Страны Запада и Украина должны усилить санкции в отношении граждан Российской Федерации, которые ведут бизнес с отдельными регионами Донбасса. Об этом 12 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя возможную реакцию стран Запада и Украины на проведение выборов в Донецке и Луганске.

«Мне симпатизирует позиция наших прибалтийских друзей и Польши, которые настаивают на усилении санкций против тех людей, которые провели так называемые выборы на временно оккупированной территории Донетчины и Луганщины. Вносить в санкционные списки Пушилина, Пасечника и других «шнурков» из ОРДЛО — это бесперспективно. Мы четко осознаем, что на сегодняшний день нужно усиливать санкции против россиян, которые ведут бизнес с ОРДЛО, которые влияют на политические процессы, которые там происходят. Постепенно надо подбираться к Путину», — сказал Жебривский.

Он считает, что проводя выборы в Донбассе, Кремль показывает готовность вести переговоры только с США и Китаем.

«Путин показывает, что есть несколько центров на которые он готов рефлексировать — это Трамп, Америка и Си Цзиньпин, Китай», — добавил Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов в Народные советы. После подсчета около 98% бюллетеней ЦИК ДНР объявила победу Дениса Пушилина, который набрал около 61% голосов избирателей. При этом ЦИК ЛНР заявил о победе Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней получил примерно 68% голосов избирателей.

Кроме того, в ДНР выбирали депутатов Народного собрания, куда прошли представители двух общественных движений: «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%). В ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%).