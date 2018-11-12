Кандидат в президенты Грузии заявила о шантаже и угрозах

Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и члены ее семьи подвергаются ежедневному шантажу. Об этом Зурабишвили сообщила на чрезвычайном брифинге 12 ноября. По ее информации, в последние дни она и ее дети — сын Теймураз и дочь Кетеван получают сообщения угрожающего содержания.

«В последние дни, 9, 10 и 11 ноября я и мои дети Теймураз и Кетеван получили краткие текстовые и голосовые сообщения, в которых выражена угроза лишения нас жизни. К нам обращаются различными бранными словами, всем троим пообещали «прострелить лбы» и «испить жизнь».

Авторами этих угрожающих посланий, по информации Зурабишвили, являются бывшие военнослужащие, связанные «Единым национальным движением» и его лидерами.

«Угрозы реальны, так как их авторы идентифицированы. Это бывшие военнослужащие, исходя из своего статуса связанные с «Национальным движением» и его главарями. Для страны очень оскорбительно, когда такие люди угрожают женщине и ее детям, манипулируя от имени Вооруженных сил, той самой силы, которая для нашей страны и для меня лично является символом мужества», — заявила Зурабишвили.

Она обратилась к правоохранительным органам и призвала их принять меры по пресечению подобных деяний. Саломе Зурабишвили отдельно обратилась к неправительственным организациям, которые, по ее словам, призваны защищать права человека и осуждать любое насилие, и призвала надлежащим образом отреагировать за рассылаемые сторонниками ЕНД угрожающие сообщения. Кандидат в президенты отметила, что с просьбой защитить ее права и оградить от оскорблений она обратилась к грузинским НПО и ранее, в октябре, но не на ее просьбу не отреагировали. Зурабишвили подчеркнула, что подобные угрожающие послания в адрес ее семьи и ее самой создают в стране угрозу дестабилизации, и заявила, что ответственность за последствия этих деяний вместе с авторами послания лежит и на неправительственном секторе.

МВД Грузии уже отреагировало на заявление кандидата в президенты и сообщило, что по факту угрожающих сообщений в адрес Саломе Зурабишвили и ее детей возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям 151, часть 1-я и 284, часть 1-я что предусматривает ответственность за угрозу причинением смерти или вреда здоровью и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

«Исходя из того, что дело касается кандидата в президенты, следствие будет вестись интенсивно. Мы применим все возможные рычаги для проведения выборов в мирной обстановке», — заявляют в министерстве.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, в которых ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов не набрал. Предположительно 2 декабря должен состояться второй тур выборов, в который вышли поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.