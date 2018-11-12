Вице-президент Индонезии встретился с послом Вьетнама в Джакарте

Джакарта, , 12:48 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с послом Вьетнама в Индонезии Памп Вин Куанга в своем офисе в Джакарте 12 ноября, сообщает Antaranews.

Посол заявил, что основная цель его прибытия состоит в том, чтобы донести послание от руководства Вьетнама и вьетнамской общины, выразив соболезнования в связи с трагедией самолета Lion Air JT 610.

Стороны обсудили возможности улучшения двусторонних отношений. «Мы также обсудили развитие стратегического партнерства между Индонезией и Вьетнамом», — подчеркнул посол, заявив, что Вьетнам и Индонезия имеют близкие отношения.

По словам Памп Вин Куанга, отношения между странами продолжают расти. Визит президента Индонезии Джоко Видодо во Вьетнам в сентябре 2018 года и двусторонняя встреча с премьер-министром Вьетнама на Бали в кулуарах ежегодного заседания МВФ-Всемирного банка в октябре 2018 года еще больше укрепили стратегическое партнерство двух стран.

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Стороны подготовили план действий на 2019−2024 годы в качестве дальнейшего развития стратегического партнерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Вьетнам подписали соглашения о строительстве объектов инфраструктуры на территории обеих стран на сумму 300 миллионов долларов. В соответствии с соглашениями, будет разработано три проекта.

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