Инспекторы МВФ едут в Рим критиковать бюджет Италии

Рим, , 12:45 — REGNUM В ближайшее время в Рим прибудут инспекторы Международного валютного фонда, сообщает Affari Italiani в понедельник, 12 ноября.

Ранее представители МВФ вслед за Еврокомиссией и целом рядом других европейских и мировых институтов подвергли правительство Италии резкой критике за проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года.

Осталось приехать инспектору Деррику и лейтенанту Коломбо, и тогда можно будет сказать, что к проверкам привлекли всех, кого можно было привлечь, отметил вице-премьер Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (2,4% ВВП).

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии.

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны.

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