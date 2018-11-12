США поддерживают Украину в борьбе с газопроводами России — министр Перри

Киев, , 12:47 — REGNUM США разделяют позицию Украины по вопросам газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время встречи с правительством Украины, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.

По мнению американского министра, российские газопроводы делают Европу зависимой от единого поставщика газа.

«США очень четко выражают свое несогласие построением газопровода «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и причины того очень понятны и ясны… Это сообщение может быть усилено тем, что мы хотели бы сообщить, что мы готовы работать как партнеры с Украиной. Это сообщение посылает президент США», — заявил чиновник.

Перри также заявил о желании американской стороны поучаствовать в реформировании украинского правительства, а также в добыче газа на территории Украины:

«Мы хотели бы поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышении прозрачности работы в этой области. Сообщение, которое мы только что получили, ваши новые инициативы по раскрытию всех геодезических, геологических данных относительно будущих мест добычи энергоресурсов, также ваши шаги в упрощении лицензирования, а также принятия закона о разделе продукции», — отметил американский политик.

Напомним, несмотря на протесты Украины, Польши и Прибалтики, укладка труб «Северного потока — 2» согласно графику. 6 ноября стало известно о завершении 200 км морского участка газопровода.

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Напомним, накануне визите Рика Перри на Украину стало известно о письме посла США на Украине Марии Йованович, в котором она потребовала от правительства Украины отдать предпочтение американскому углю перед украинским.

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