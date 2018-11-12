Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД РФ

Москва, , 12:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил новые генеральские звания 10 сотрудникам Министерства внутренних дел РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, глава государства присвоил звания генерал-лейтенанта полиции Роману Дееву и Игорю Иванову. Звания генерал-майора полиции получили Александр Бережный, Александр Востриков, Михаил Коробкин, Александр Мешков, Игорь Рыжевич, Александр Табакаев и Александр Щеглов. Звание генерал-майор внутренней службы получил Валерий Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей высокопоставленных офицеров из четырех ведомств — Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Следственного комитета РФ.

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