Медведев освободил Ентальцеву от должности главы протокола

Москва, , 12:38 — REGNUM От должности руководителя протокола председателя правительства России — замруководителя аппарата правительства освобождена Марина Ентальцева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает 12 ноября пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что Ентальцева освобождена от должности по собственному желанию. Следует отметить, что чиновница с 2008 по май 2012 года занимала пост руководителя протокола президента РФ, а после назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра стала руководителем протокола председателя правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении своим пресс-секретарём первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.

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