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Министр обороны КНР встретился с американскими ветеранами

Политика

И отметил их большой вклад в дело победы над фашизмом

Пекин, 12 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  По окончании второго Китайско-американского форума диалога по вопроса внешней политики и безопасности, завершившегося в Вашингтоне 10 ноября, участник переговоров, министр национальной безопасности КНР Вэй Фэнхэ встретился с участниками и членами семей американских ветеранов Второй мировой войны, которые сражались рядом с китайскими военнослужащими, сообщает 11 ноября Синьхуа.

Министр отметил вклад ветеранов армии США в победу над фашизмом и отметил, что народы обеих стран ценят мир, несут большую ответственность за безопасность на планете и имеют широкие перспективы сотрудничества.

Американские ветераны согласились с китайским министром и выразили надежду на укрепление сотрудничества США и Китая и совместное преодоление сторонами современных угроз и вызовов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны КНР: в случае войны Китая и США мир ждет катастрофа

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Китайско-американские отношения
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