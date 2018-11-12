Сирия: битва за Идлиб приближается

Дамаск, , 12:23 — REGNUM Местные наблюдатели отмечают, что приближается начало военной операции сирийских военных в Идлибской демилитаризованной зоне. Они делают эти выводы, основываясь на переброске к линии соприкосновения с боевиками большого количества живой силы и техники Сирийской арабской армии.

Кроме этого, недавно стало известно, что командир дивизии «Силы Тигра» Сухейль Хасан приказал своим подчиненным быть в повышенной боевой готовности, а также запретил любые отпуска.

Дивизия «Силы Тигра» относится к элитным подразделениям Сирийской арабской армии, используется командованием на наиболее важных направлениях и участках фронта. Ранее сообщалось, что личную охрану командира дивизии Сухейля Хасана осуществляют и военнослужащие сил специальных операции ВС РФ.

В настоящее время большая часть дивизии находится на позициях у города Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. К востоку от этого города находится авиабаза сирийских ВВС.

Следует отметить, что Турция не смогла полностью выполнить свои обязательства по Сочинскому соглашению. Турецкой разведке не удалось договориться с радикальными исламистскими группировками, чтобы они покинули Идлибскую демилитаризованную зону.

Наоборот, боевики укрепляют свои позиции и практически ежедневно ведут обстрелы позиций сирийских военных. А недавно они перешли и к операциям наземными силами.