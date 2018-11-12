WSJ оценила предпринятые РФ попытки сократить роль доллара в экономике

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Усилия Российской Федерации, работающей над уменьшением зависимости национальной экономики от доллара, уже принесли некоторые результаты. Об этом говорится в статье, обнародованной на сайте газеты The Wall Street Journal.

Так, по данным газеты, доля доходов РФ от экспорта в американской валюте снизилась до 68% во втором квартале 2018 г., а доля долларовых вкладов физлиц и юрлиц в кредитных организациях страны в сентябре текущего года упала до 26%.

Журналисты издания отмечают, что доля двусторонней торговли Пекина и Москвы за последние годы наоборот увеличилась почти в четыре раза, до 19%.

По мнению авторов материала, Москва предпринимает попытки по отказу от доллара на фоне давления властей США, которые вводят против РФ органичительные меры.

«Страна (РФ) готовится к новым ограничениям, которые, как ожидается, введут в конце этого месяца», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов, Министерство экономического развития и Банк России разработали план по дедолларизации экономики страны. В начале октября 2018 года план был внесен на рассмотрение правительства.

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