Что удивило горсовет в первый день приёма документов на пост мэра Оренбурга

Оренбург, , 14:40 — REGNUM В Оренбурге стартовала кампания по приёму документов от желающих стать градоначальником. Период продлится до 22 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, первый день приёма документов удивил аппарат горсовета, хотя ни одного пакета документации ещё не принято.

«Как показывает опыт, в первый день не находится желающих подать весь пакет документов — у большинства они ещё в стадии оформления. Однако число звонков с уточнениями по тому, как правильно оформить требуемые бумаги, нас удивило — их было больше десятка», — отметили в аппарате Оренбургского городского Совета.

Добавим, конкурс на пост градоначальника состоится 10 декабря. Конкурсная комиссия выберет достойных, по её мнению, кандидатов и представит их горсовету. Окончательное решение примет депутатский корпус.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член конкурсной комиссии Галина Шешукова, о кандидатах можно будет говорить примерно 20−22 ноября. К этому времени, по мнению эксперта эксперта, определятся серьёзные кандидаты на пост главы города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, место мэра стало вакантным после ареста экс-мэра Евгения Арапова. Его обвиняют в коррупции.

Стоит отметить, что в Оренбурге осенью 2018 года создана инициативная группа (в состав вошли 28 человек), которая настаивает на проведении в регионе референдума за прямые выборы. Документация прошла рассмотрение в облизбиркоме и поступила в заксобрание. Однако в областном парламенте большинством голосов (фракция «Единая Россия») вопрос народного избрания градоначальников не был одобрен.

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