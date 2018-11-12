Путин: Россия и государства исламского мира против силового диктата

Москва, , 12:11 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам очередного заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». В приветствии говорится, что Россия и государства исламского мира выступают против любых форм дискриминации, силового диктата, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия развивает дружественные связи с мусульманскими странами — как на двусторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества. Между Россией и государствами исламского мира налажено конструктивное взаимодействие в урегулировании локальных конфликтов и кризисных ситуаций.

Заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» посвящено очень важной проблеме — противодействию террористической и экстремистской идеологии, особенно среди молодёжи. Глава Российского государства выразил надежду, что будут намечены перспективные направления совместной деятельности, и пожелал участникам плодотворного общения.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» проходит с 10 по 13 ноября в Каспийске (Дагестан). В составе группы председательствует президент Татарии Рустам Минниханов.

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