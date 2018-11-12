Иран готов защитить свои нефтеналивные танкеры – иранский контр-адмирал

Тегеран, , 12:11 — REGNUM Вооруженные силы Ирана готовы защитить свои нефтеналивные танкеры от любой угрозы, заявил 12 заместитель командующего ВМС Ирана контр-адмирал Махмуд Мусави, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее США возобновили действие санкций против исламской республики, которые включают в себя запрет на поставки нефти ряду стран.

«Вооруженные силы Ирана готовы сегодня, как и прежде, защищать наш флот нефтеналивных танкеров от любых угроз, чтобы мы могли продолжать пользоваться морскими путями», — подчеркнул он.

В свою очередь, американские эксперты отмечают, что транспортировка нефти с помощью танкеров сопряжена для Тегерана с рядом сложней. В частности, в связи с «тонкими местами», такими как Суэцкий канал и Малаккский пролив. Более того, из-за того что эти танкеры застрахованы исключительно самим Ираном порты опасаются принимать их у себя и предоставлять им возможность транспортировать нефть по своим путям.

«Создание любых преград для транспортировки и для международной торговли через международные пути будет очередным образом неприемлемо, и вооруженные силы Ирана обладают готовностью защитить наш торговый флот, как и 40 лет назад», — добавил иранский военный.

Напомним, несмотря на введение санкций против исламской республики, Вашингтон сделал исключение для ряда стран, импортирующих иранскую нефть. Среди них Китай, Индия и другие государства. Ранее глава американской дипломатии Майкл Помпео высказал надежду, что Пекин присоединится к санкциям против Тегерана.

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