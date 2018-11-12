Кандидату в президенты Грузии угрожали убийством военные — СМИ

Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила о поступивших в ее адрес и в адрес ее близких угрозах убийства. Об этом сообщает 12 ноября агентство Interpressnews.

«Угрозы реальны, так как авторы сообщений идентифицированы: это бывшие военные», — цитирует агентство слова вышедшего во второй тур кандидата от правящей партии.

По словам Зурабишвили, указанные военные связаны с грузинской партией «Национальное движение», в период президентства её лидера Михаила Саакашвили — правящей партией в стране.

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Напомним, 28 октября в Грузии состоялся первый тур президентских выборов. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», набрала 38,64% голосов избирателей. Поскольку в первом туре ни один из 25 кандидатов на набрал более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур.

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