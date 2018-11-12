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Макрон на Форуме мира в Париже: «Мы ослаблены возвращением национализма»

Политика

«Мы ослаблены возвращением национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма», — заявил Эммануэль Макрон

Макрон на Форуме мира в Париже: «Мы ослаблены возвращением национализма»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 12 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон открыл международный Форум мира в Париже, который объединил несколько десятков мировых лидеров, 11 ноября 2018 года, сообщает Оuest-France.

Главы государств и правительств, а также представители неправительственных организаций (НПО), предпринимателей, членов гражданского общества собрались, чтобы обсудить глобальное управление в эпоху развития многополярности.

«Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, которые дестабилизируют наши общества. Мы ослаблены возвращением национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава Франции поприветствовал лауреата Нобелевской премии мира Надю Мурад, которая также приняла участие в форуме.

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В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейскому мирному проекту», родившемуся после 1945 года, угрожает рост национализма и популизма.

«Мы видим, что международное сотрудничество, мирное равновесие между интересами друг друга снова под вопросом», — отметила канцлер.

Напомним, Форум мира в Париже организован по инициативе президента Франции и продлится до 13 ноября 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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