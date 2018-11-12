Врио главы Башкирии запретил чиновникам произносить слово «невозможно»

Уфа, , 11:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в ходе совещания регионального правительства попросил местных чиновников не употреблять при нем слово «невозможно», сообщает 12 ноября РИА Новости.

Отмечается, что во время совещания глава Учалинского района Фарит Давлетгареев сказал Хабирову, что в районных многофункциональных центрах (МФЦ) из-за отсутствия площадок «невозможно физически увеличить количество окошек».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять, — ответил врио главы региона чиновнику. — Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом».

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При этом Хабирова добавил, что слово «невозможно» должно оставаться для внутреннего употребления, а «не для работы».

Напомним, Радий Хабиров был назначен врио главы Башкирии 11 октября 2018 года. Перед этим Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, добровольно оставил свой пост. Отметим, что в 2016-м Хабиров был назначен врио главы подмосковного Красногорска, а в марте 2017 года его избрали мэром города.

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