Прямое глумление — Делягин об инициативе Федотова по Мезени

Москва, , 12:01 — REGNUM Глумиться над русскими — это, вероятно, условный рефлекс и смысл существования российских либералов, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа.

«Это традиционный для либеральной общественности русофобский шаг, — сказал Делягин. — Если где-то вместе живут русские и представители другого народа, то права русских признаваться не должны. Эта позиция выражалась в том, что русских детей насильно заставляли учить языки титульных народов в национальных республиках, провоцируя бегство людей из этих регионов, так как это приобретало чудовищные формы. Сейчас это прямое глумление. Либералы из 1990-х не могут не глумиться над русскими. Похоже, это у них условный рефлекс и смысл существования».

Реализация таких инициатив, по мнению Делягина, может спровоцировать бегство русского населения с «территорий традиционного проживания».

«Сейчас время подготовки государственного переворота, который запланирован, очевидно, на следующую осень, и, соответственно, нужно разжечь максимальное количество конфликтных ситуаций, — добавил Делягин. — Мы видим, как эти конфликтные ситуации разжигаются, правда, другими людьми, на Северном Кавказе. Но почему не запалить Архангельскую область?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, предложенная Федотовым концепция очень опасна.

«В принципе концепция, которая привязывает культурную автономию и культурные права к территории, очень опасна сама по себе, — сказал Кагарлицкий. — «Территория традиционного проживания» того или иного народа с точки зрения современной реальности — это чушь и абсурд. Это в лучшем случае для этнографов. К политике это не имеет и не должно иметь никакого отношения. А национальные права, если мы хотим сохранить Россию, не должны быть привязаны к территории».

В противном случае, как полагает эксперт, Россия встанет на путь, ведущий к развалу государства.

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