Турция расширила безвизовый режим для граждан Казахстана

Астана, , 11:43 — REGNUM Анкара увеличила срок пребывания граждан Казахстана на территории Турции до 90 дней, передает 12 ноября телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

В обновленный список также вошли Узбекистан и Таджикистан. Ранее жители Казахстана могли находиться в Турции без оформления визы в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом Турцию и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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