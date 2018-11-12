«Единую Россию» во Владимире возглавил спикер заксобрания

Владимир, , 11:40 — REGNUM Секретарем владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» избран председатель областного законодательного собрания Владимир Киселев. Такое решение было принято на конференции отделения 10 ноября. Как сообщила пресс-служба партии, за Владимира Киселева проголосовали 138 делегатов из 144.

В качестве соперника спикера заксобрания выступал председатель Общественной палаты Вязниковского района, почетный гражданин города Вязники Владимир Куликов. Он получил всего шесть голосов.

ИА REGNUM напоминает, что пост освободился после того, как бывший секретарь отделения Ольга Хохлова сложила полномочия в связи с назначением в Совет Федерации. Владимир Киселев был назначен временно исполняющим обязанности. Отметим, что ранее он также возглавил заксобрание Владимирской области нового созыва.

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