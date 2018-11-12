Беглов собирается «перезагрузить» систему работы с инвесторами в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов готов поменять структуру органов власти, чтобы обеспечить бизнесу больше возможностей. Об этом он заявил 12 ноября на открытии III Инвестиционного форума в Северной столице.

Беглов отметил, что в Петербурге уже предоставляют льготы и преференции для инвесторов, и достижения на этом поприще подтверждены четвертым местом регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Но в сегодняшних условиях требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами. Для запуска нового цикла инвестиций правительство города намерено не только совершенствовать существующие процедуры, с которыми сталкивается бизнес, но и менять, хочу подчеркнуть, и структуру органов власти. Недопустимо, когда на получение в аренду земельного участка уходит до 10 месяцев, а иногда и несколько лет», — заявил Беглов.

Особенно актуальным диалог между бизнесом и властью становится в связи с недавними поправками в Налоговый кодекс, отменяющими право субъектов устанавливать пониженные ставки налога на прибыль, считает Беглов. Он собирается добиться таких изменений на федеральном уровне, чтобы ранее принятые решения по поддержке инвесторов не пересматривались.

«В новых условиях будем искать возможности использовать иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты. Издержки на ведение бизнеса на территории Петербурга будут снижаться», — сказал петербургский градоначальник.

По его словам, общая сумма преференций и льгот для бизнеса в 2017 году стоила городской казне 26 млрд рублей, так что Петербург рассчитывает, что инвесторы будут выполнять свои обязательства неукоснительно.

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