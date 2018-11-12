Сергей Трухачев назначен и.о. замгубернатора Воронежской области

Воронеж, , 11:28 — REGNUM Сергей Трухачев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области — руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Трухачева на должность с 12 ноября подписал губернатор Александр Гусев. Трухачев назначается на указанную должность до согласования его кандидатуры с областной думой.

Сергей Трухачев уроженец Воронежа, до 2012 года занимал должность заместителя начальника управления службы судебных приставов. Затем он на некоторое время перебрался в Тулу, там он возглавлял региональное УФССП. В 2013 году вернулся в Воронеж, где занял должность начальника управления судебного департамента, на которой и работал до последнего времени. Ранее пост вице-губернатора — руководителя аппарата администрации занимал Геннадий Макин, он покинул должность в июле этого года.