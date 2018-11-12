Конкурс на пост мэра Новгорода: «Яблоко» требует отзыва 10 членов комиссии

Великий Новгород, , 11:14 — REGNUM Кандидат на должность мэра Великого Новгорода, депутат городской думы, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова направила губернатору Новгородской области Андрею Никитину обращение об отводе 10 членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Великого Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 ноября, в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам Черепановой, в состав комиссии включены работники ПАО «Акрон», а также иные лица, у которых имеется конфликт интересов с участниками конкурса, при этом к участию в конкурсе допущен управляющий по социальному и административно-хозяйственному обеспечению ПАО «Акрон» Сергей Бусурин.

Анна Черепанова считает, что конфликт интересов в связи с участием в конкурсе Бусурина возник у следующих членов конкурсной комиссии: директора базы отдыха «Аврора» ПАО «Акрон» Татьяны Дорошиной, начальника смены ПАО «Акрон» Виталия Васильева, мастера участка санитарно-технических работ общезаводских объектов центра обслуживания производства ПАО «Акрон» Евгения Антипова и директора корпоративного музея ПАО «Акрон» Оксаны Александровой.

«В данном случае личная заинтересованность указанных членов конкурсной комиссии обусловлена наличием корпоративных отношений, это может негативно влиять на исполнение ими своих обязанностей — голосование «за» или «против» кандидатов. Работа членов конкурсной комиссии в одном акционерном обществе с кандидатом Бусуриным порождает сомнения в их беспристрастности и объективности», — заявила Черепанова.

Она также потребовала исключить из состава комиссии политическую верхушку регионального отделения «Единой России», так как «формирование комиссии, где доминирует одна политическая сила, нарушает права других кандидатов и дает необоснованные преимущества кандидатам-единороссам Сергею Бусурину и Константину Демидову». Сейчас шесть членов конкурсной комиссии (Максим Владимиров, Евгений Дорофеев, Сергей Золотарев, Алексей Митюнов, Игорь Неофитов и Сергей Яковлев) являются членами регионального политсовета «Единой России».

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При этом Черепанова отметила, что при отборе кандидатов на должность главы Старорусского района в октябре 2018 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин исключил из состава комиссии членов партии «Единая России» Ольгу Борисову и Жанну Абрамову, и это решение мотивировалось нарушением принципа нейтральности, отсутствием в составе «губернаторской десятки» представителей других партий.

Напомним, конкурсный отбор на должность мэра Великого Новгорода стартовал 8 ноября — комиссия зарегистрировала восемь кандидатов из 13. Сам конкурс состоится 14 ноября. В составе конкурсной комиссии, которая будет заслушивать программы кандидатов, — 40 человек, 20 из которых назначены губернатором Новгородской области, ещё 20 — депутаты думы Великого Новгорода.

Напомним также, ранее о конфликте интересов в конкурсной комиссии заявил ещё один претендент на пост градоначальника — вице-спикер Новгородской областной думы, координатор Новгородского регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов.

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