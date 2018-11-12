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Бывший заместитель уральского полпреда ушёл работать на «Уралвагонзавод»

Политика

В полпредстве он курировал экономический блок

Екатеринбург, 12 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  В Свердловской области бывший заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Моисеев получил должность на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). На предприятии он занял должность советника генерального директора.

Как сообщает «Накануне.ru», Александр Моисеев уже приступил к выполнению обязанностей, хотя на самом УВЗ в ответ на запрос СМИ воздержались от комментариев.

Напомним, что Александр Моисеев как заместитель полномочного представителя президента России в УрФО курировал экономический блок. Свой пост он покинул в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на УВЗ вернулся бывший полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских. После выхода в отставку, в июле бывший чиновник возглавил совет директоров «Уралвагонзавода». Ранее Игорь Холманских уже работал на УВЗ в должности начальника цеха.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший уральский полпред Холманских вернулся на Уралвагонзавод

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