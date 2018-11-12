Глава МИД Франции: Насколько я знаю, у Парижа нет записей убийства Хашогги

Париж, , 11:12 — REGNUM Франция не располагает записями убийства оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявил 12 ноября глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, сообщает британское агентство Reuters.

Сделав такое заявление, бывший глава французского оборонного ведомства пошел вразрез со сделанным ранее президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом замечаниями. Он 10 ноября заявил, что он передал аудиозаписи убийства оппозиционного журналиста Хашогги Парижу, Лондону и Берлину. На вопрос журналиста, лжет ли Эрдоган, Ле Дриан отметил, что турецкий лидер «ведет политическую игру».

Напомним, оппозиционный Эр-Рияду журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября, после того как он направился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии выяснилось, что он был убит группой, прибывшей из Саудовской Аравии.