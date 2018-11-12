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«Чемпионы свободы»: конгрессмен зовет США на защиту либеральной демократии

Политика

Считает ли политик нужным срочно «защитить демократию» в перечисленных им странах?

Вашингтон, 12 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Опасный близнец национализма — авторитаризм, считает конгрессмен-демократ Адам Шифф. Комментируя 12 ноября в твиттере сообщение Эммануэля Макрона о том, что национализм — полная противоположность патриотизму и его предательство, Шифф пишет:

«Дело не только в том, что во всем мире на подъеме национализм, но и в том, что поднимается его опасный близнец — авторитаризм. От Польши до Венгрии, от Бразилии до Филиппин, либеральная демократия сталкивается с вызовом повсюду, и Америка должна восстать на ее защиту. Мы должны быть чемпионами свободы».

Напомним, ранее в национализме признался президент США Дональд Трамп. Он добавил, что глобалисты рвутся к власти через «радикальных демократов» и пояснил, что сам против глобалистов, так как они не заботятся об интересах собственной страны.

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Идеология и патриотизм
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