ЕС должен стать империей, как США — глава минфина Франции

Париж, , 10:56 — REGNUM Если Евросоюз намеревается выстоять в современных реалиях, власти ЕС должны думать о том, как сделать его современной империей, по подобию Китая или Соединенных Штатов. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр.

По его мнению, «Европа должна стать империей», как Китай или США, но империей миролюбивой, нацеленной на мирное развитие и экологические технологии. Глава минфина Франции подчеркнул, что для реализации указанной цели «недостаточно года-двух», для таких структурных изменений может потребоваться жизнь целого поколения.

По словам Брюно ле Мэра, странам Евросоюза следует смелее защищаться от экономических санкций Вашингтона, таких, как антииранские ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от Соединенных Штатов и блока НАТО «всеевропейскую армию».

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