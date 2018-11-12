Свобода имени Порошенко: в разы больше арестов и обысков — эксперт

Киев, , 10:42 — REGNUM В постмайданные годы на Украине стали гораздо чаще арестовывать, следить, прослушивать и обыскивать, заявил общественный деятель Максим Гольдарб 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт опубликовал статистику организации «Публичный аудит», согласно которой в 2012 году украинские суды предоставили 2,5 тыс. разрешений на обыск, а в 2017 году — 118 тыс. разрешений.

Украинские силовики получили почти в два раза больше разрешений на арест (21 612 в 2013 году и 40 251 в 2017-м), и почти в полтора раза больше разрешений на слежку и прослушивание — 108,2 тыс. в 2013 году и 152,2 тыс. в 2017 году.

«Такую неслыханную свободу и демократию принесли на Украину президент и его прокурор», — подытожил Максим Гольдарб.

Напомним, в проекте бюджета Украины на 2019 год финансирование силовых структур увеличено более чем на полмиллиарда долларов, при этом финансирование медицины и образования остались на уровне 2018 года, что с учётом инфляции означает уменьшение расходов.

Читайте также: Власти Украины обвинили в принятии бюджета «полицейского государства»

Напомним, во время майдана протестующие обвиняли президента Януковича в принятии так называемых «диктаторских законов», направленных на борьбу с беспорядками.

А также: «Украинская власть перешла в радикальное наступление на СМИ»