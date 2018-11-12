СМИ Австрии связало раскрытие шпиона в Вене с «делом Скрипалей»

Вена, , 10:38 — REGNUM Предоставление Австрии информации об отставном офицере, который якобы шпионил в пользу России, было сделано с политическим подтекстом и связано с так называемым «делом Скрипалей», пишет издание Kleine Zeitung со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Отмечается, что австрийские власти получили эту информацию от своих коллег из Великобритании.

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Отметим, ранее власти Австрии заявляли, что получили информацию об отставном полковнике, работающем на Россию, от спецслужб «дружественного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Австрии был задержан отставной 70-летний полковник, который, по данным австрийской контрразведки, якобы много лет передавал России секретные сведения и получал за это вознаграждение. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. В свою очередь в Москве заявили, что им ничего не известно об этом деле.

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