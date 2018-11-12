В правительстве Новосибирской области очередные кадровые изменения

Новосибирск, , 10:30 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл очередные кадровые перестановки. На оперативном совещании сегодня, 12 ноября, глава региона утвердил на должность министра образования Сергея Федорчука (с февраля 2018 года он был и.о. министра образования), а и.о. министра природных ресурсов и экологии региона назначен Андрей Даниленко (экс — заместитель руководителя Верхне-Обского Бассейнового водного управления), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министерство образования Новосибирской области возглавлял Сергей Нелюбов, который теперь занимает должность вице-губернатора.

Андрей Даниленко также уже работал в областной администрации — с 2011 по 2017 год он был замруководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сейчас же он возглавил министерство, которым ранее руководил Александр Дубовицкий, который стал вице-губернатором по развитию сельских территорий.

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