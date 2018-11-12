На Камчатке резко снизилась численность единороссов

Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM На Камчатке отмечено резкое снижение численности единороссов. За год партия потеряла более 300 членов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Единая Россия» на Камчатке впервые за много лет провела аудит членов партии в каждом местном отделении. В результате выяснилось, что сегодня на полуострове насчитывается около 6,5 тыс. активных членов ЕР», — сообщила пресс-служба правительства Камчатки.

По данным ИА Камчатка-Информ, в 2017 году на Камчатке насчитывалось 6819 членов «Единой России». Таким образом, за год камчатская ЕР растеряла более 300 членов.

С чем связаны «небоевые» потери не известно. Однако, судя по комментариям в социальных сетях, партия стремительно теряет сторонников на полуострове.

«Лучше бы этих единороссов вообще на Камчатке не было!»

«Да чего гадать? Ряды ЕР редеют в связи с коррупционными скандалами — как ни какая-нибудь афера, так там обязательно единоросс!» — пишут камчатцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года общественники Якутии обратились к и. о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку с требованием вернуть Якутии 129 млн рублей, которые партия получила в качестве спонсорской помощи от якутских компаний — АК «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Общественники выразили возмущение, заявив, что это деньги из карманов якутян, и что «ни в одной стране мира политические партии так нагло не лезут в карманы своих граждан».

Между тем один из главных, в масштабах страны, спонсоров «Единой России» находится как раз на Камчатке, где партия сегодня стремительно теряет сторонников. В 2016 году камчатская рыбная компания «Океанрыбфлот» стала вторым по сумме перечисленных средств спонсором ЕР в России, перечислив в избирательный фонд партии 44,9 млн рублей. Однако суммы пожертвований не могут превышать 43,3 млн рублей и разницу компании вернули. Совладелец компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок признан самым богатым депутатом камчатского парламента в 2016 году — его официальный доход составил 1,9 млрд рублей за год. В списке спонсоров ЕР на Камчатке также «Камчатскэнерго», перечислившая 26,5 млн рублей, а также «Устькамчатрыба» и «Устой-М» — они перечислили в фонд ЕР по 3 млн рублей.

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