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Назван возможный штраф за опасное вождение в России

Политика

Запрет на опасное вождение на территории России был введен 30 мая 2016 года

Назван возможный штраф за опасное вождение в России
Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР
Лихач

Москва, 12 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  В Российской Федерации штраф за опасное вождение может составить 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала Госавтоинспекция. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников в интервью ТАСС.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации в части установления административной ответственности за опасное вождение», — сказал Черников.

По его словам, размер штрафа за подобные нарушения, согласно законопроекту, может составить 5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на опасное вождение на территории России был введен 30 мая 2016 года.

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