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Президент Палестины пообещал принять меры против ХАМАС в ближайшие дни

Политика

Махмуд Аббас обвинил организацию в подрыве целей создания независимой Палестины

Рамалла , 12 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Президент Палестины Махмуд Аббас обвинил исламское движение ХАМАС в подрыве цели создания независимого палестинского государства, сообщает агентство Prensa Latina.

«К моему ужасу, ХАМАС вступает в сговор с целью сорвать создание независимой Палестины», — заявил президент. Аббас, пообещав принять жесткие меры против ХАМАС в ближайшие дни. Он подчеркнул, что единственным и законным представителем палестинского народа является Организация Освобождения Палестины (ООП).

Заявление было сделано 11 ноября на церемонии, посвященной 14-й годовщине смерти председателя исполкома ООП Ясира Арафата.

Напомним, между ХАМАС и ФАТХ (Движением за национальное освобождение Палестины, членом ООП) с 2006 до весны 2014 года длился конфликт. В июне 2014 года было создано коалиционное правительство во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой.

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