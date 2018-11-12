Понедельник, 12 Ноября 2018 года
10:27:12 МСК

Политики на Шри-Ланке намерены оспорить роспуск парламента

Политика

В Верховный суд страны было направлено 10 петиций

Шри-Джаяварденепура-Котте, 12 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  На Шри-Ланке несколько политических партий и объединений страны направили в Верховный суд петиции о пересмотре решения президента Майтрипалы Сирисены распустить парламент, передает News First.

По данным телеканала, в Верховный суд было направлено 10 петиций. Авторы также просят признать нелегитимным решение назначить на пост премьер-министра страны Махинду Раджапаске.

Напомним, Сирисена распустил парламент 10 ноября. Сообщалось, что проведение досрочных выборов запланировано на 5 января следующего года. Ожидается, что первая сессия нового парламента начнется 17 января.

Отмечалось, что причиной роспуска парламента стало отсутствие достаточного числа голосов у правящей партии для вынесения вотума доверия премьер-министру страны Раджапаксе, который решением президента был назначен на данную должность вместо Ранилы Викрамасингхе.

Представители различных политических сил страны назвали данный шаг президента неконституционным и потребовали, чтобы новый глава правительства подтвердил наличие у него необходимой поддержки в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Шри-Ланки распустил парламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Шри-Ланке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить