Политики на Шри-Ланке намерены оспорить роспуск парламента

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:36 — REGNUM На Шри-Ланке несколько политических партий и объединений страны направили в Верховный суд петиции о пересмотре решения президента Майтрипалы Сирисены распустить парламент, передает News First.

По данным телеканала, в Верховный суд было направлено 10 петиций. Авторы также просят признать нелегитимным решение назначить на пост премьер-министра страны Махинду Раджапаске.

Напомним, Сирисена распустил парламент 10 ноября. Сообщалось, что проведение досрочных выборов запланировано на 5 января следующего года. Ожидается, что первая сессия нового парламента начнется 17 января.

Отмечалось, что причиной роспуска парламента стало отсутствие достаточного числа голосов у правящей партии для вынесения вотума доверия премьер-министру страны Раджапаксе, который решением президента был назначен на данную должность вместо Ранилы Викрамасингхе.

Представители различных политических сил страны назвали данный шаг президента неконституционным и потребовали, чтобы новый глава правительства подтвердил наличие у него необходимой поддержки в парламенте.

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