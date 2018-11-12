Китайский законодатель привез французам «китайскую мудрость» Си Цзиньпина

Париж, , 08:56 — REGNUM Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Цзи Бинсюань принял участие в церемонии открытия Парижского форума мира от имени китайской стороны, сообщает агентство Синьхуа.

Цзи представил 11 ноября недавно опубликованную книгу председателя КНР Си Цзиньпина, в которой обсуждается «строительство сообщества общего будущего для всего человечества». По его словам, книга председателя Си исполнена «китайской мудрости» и «китайских решений» в деле продвижения мира и мирного развития, а также в области реформирования глобальной системы управления.

Читайте также: Книга Си Цзиньпина разошлась тиражом почти 6,5 млн копий на 21 языке

Цзи также отметил, что инициатива «Нового шелкового пути» открыла новую главу в деле обмена опытом и совместного строительства сообщества единого будущего для всего человечества. Кроме того, эта инициатива на практике помогла наладить строительство мостов и торговых каналом между цивилизациями.

Крмое того, Цзи принял участие в церемонии памяти, организованной правительством Франции по случаю 100-й годовщины со дня окончания Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направился 12 ноября в Сингапур для участия в мероприятиях в рамках формата сотрудничества Китай — АСЕАН.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Госсовета КНР отправился в Сингапур для встречи с лидерами АСЕАН

Читайте развитие сюжета: Си Цзиньпин в ближайшие дни начнет официальное турне по странам АТЭС