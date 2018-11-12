WSJ: Россия активно готовится к новым санкциям США

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Попытки российских властей ослабить зависимость экономики РФ от доллара США связаны с тем, что страна готовится к более жестким санкциям со стороны Соединенных Штатов, которые могут быть введены уже к концу текущего месяца. Об этом пишет 11 ноября The Wall Street Journal.

В статье издания указано, что указанный процесс избавления от «долларовой зависимости», поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным, может смягчить последствия санкций в том случае, если рестрикции будут нацелены на финансовую систему России. Кроме ухода от доллара, эксперты газеты отметили серьезный рост торговых отношений РФ с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что подготовка Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов.

Читайте также: Песков оценил возможные последствия новых антироссийских санкций США