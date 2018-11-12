Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в незаконном финансировании

Берлин, , 08:47 — REGNUM Немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в незаконном финансировании, передает телеканал N-TV 12 ноября.

Согласно докладу ряда средств массовой информации, в том числе Süddeutsche Zeitung, партия АдГ до выборов в бундестаг в 2017 году получила пожертвование в размере €130 тыс. от швейцарской фармацевтической компании. Деньги были перечислены несколькими траншами между июлем и сентябрем как «пожертвование для кампании Алисы Вайдель» (лидера АдГ — прим. ИА REGNUM ).

Эксперты считают, что это пожертвование может быть незаконным и противоречить правилам финансирования партий.

Согласно докладу, внутри АдГ также сомневаются в законности этого финансирования. В ответ на запрос Вайдель заявила, что узнала об этих средствах в сентябре 2017 года и призвала к их возврату. Он был осуществлен в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в бундестаг состоялись в сентября 2017 года. АдГ заняла третье место, набрав 12,4% голосов. Партия получила в парламенте 94 места из 709 и стала крупнейшей оппозиционной силой.

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