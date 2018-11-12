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Мэру Челябинска обещают скорую отставку

Политика

Решение может быть принято до конца недели. Сам Евгений Тефтелев не стал опровергать появившиеся слухи

Челябинск, 12 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  Мэр Челябинска Евгений Тефтелев может уйти в отставку. Об этом сообщают несколько местных СМИ и Telegram-каналов.

По информации различных неофициальных источников, отставка может состояться до конца недели. По некоторым данным, градоначальник может уйти на повышение, занять важный пост в правительстве региона.

Среди поводов для ухода с поста мэра некоторые источники называют недовольство им со стороны некоторых жителей города.

Отметим, сам Евгений Тефтелев пока не подтверждает информации о своей грядущей отставке. В комментарии местным СМИ он заявил, что сообщит журналистам о решении, как только оно будет принято.

Мэру Челябинска сейчас 63 года. 26 декабря 2014 года он был назначен сити-менеджером города. А 25 августа 2015-го депутаты городской думы избрали его главой Челябинска.

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Отставки и назначения
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