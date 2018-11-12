Мэру Челябинска обещают скорую отставку

Челябинск, , 08:39 — REGNUM Мэр Челябинска Евгений Тефтелев может уйти в отставку. Об этом сообщают несколько местных СМИ и Telegram-каналов.

По информации различных неофициальных источников, отставка может состояться до конца недели. По некоторым данным, градоначальник может уйти на повышение, занять важный пост в правительстве региона.

Среди поводов для ухода с поста мэра некоторые источники называют недовольство им со стороны некоторых жителей города.

Отметим, сам Евгений Тефтелев пока не подтверждает информации о своей грядущей отставке. В комментарии местным СМИ он заявил, что сообщит журналистам о решении, как только оно будет принято.

Мэру Челябинска сейчас 63 года. 26 декабря 2014 года он был назначен сити-менеджером города. А 25 августа 2015-го депутаты городской думы избрали его главой Челябинска.