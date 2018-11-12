Прокурор из Москвы избран депутатом парламента Дагестана

Махачкала, , 08:38 — REGNUM Работник прокуроры города Москвы Арсен Шапиев избран депутатом Народного собрания Дагестана. Он будет представлять региональное отделение партии «Единая Россия», передаёт 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Шапиев является уроженцем Дагестана, однако с 2004 года он работал в структурах прокуратуры российской столицы. С 2014 по 2018 годы занимал должность заместителя Бутырского межрайонного прокурора города Москвы.

Кроме того, Шапиев является мастером спорта России международного класса и обладателем престижных наград, он двухкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по спортивной борьбе грэпплинг и бразильскому джиу-джитсу.

Напомним, законодальтный орган Дагестана — Народное собрание состоит из 90 депутатов, которые избираются на пять лет. Председателем с сентября 2016 года является Хизри Шихсаидов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане лишились мандатов двое депутатов, находящихся под следствием — экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев и бывший руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов.

Первый подозревается в создании ОПГ, которая устанавливала липовые инвалидности жителям Дагестана за взятки; второй — в том, что руководил группой, участники которой организовали получение ФОМС денежных средств по поддельным документам за неоказанные медицинские услуги.

Читайте также: В Дагестане лишились мандатов двое депутатов Народного собрания