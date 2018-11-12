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Джонсон заявил о «капитуляции» Мэй по Brexit

Политика

Джонсон подчеркнул, что правительство премьер-министра Терезы Мэй поставило Британию в зависимость от политической воли руководства ЕС

Джонсон заявил о «капитуляции» Мэй по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 12 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что действующее правительство Соединенного Королевства постепенно сдает позиции в переговорах с Евросоюзом по Brexit. Об этом пишет The Telegraph.

По словам британского политического деятеля, «правительство страны, похоже, находится на грани полной капитуляции» перед Брюсселем, и с каждым днем ситуация становится все более невыгодной для Лондона. Джонсон подчеркнул, что правительство премьер-министра Терезы Мэй поставило Британию в зависимость от политической воли руководства ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что Брюссель отверг ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit.

Читайте также: ЕС отказался от ключевого предложения Мэй по Brexit

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