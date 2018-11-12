Певица Приходько ушла с интервью после неудобных вопросов

Киев, , 08:37 — REGNUM Участница международного песенного конкурса «Евровидение-2009» Анастасия Приходько, ранее заявившая об уходе со сцены ради политики, не выдержала вопросов журналиста и сбежала во время интервью. Соответствующая видеозапись была обнародована на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел в рамках программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале» (Украина).

Приходько в ходе разговора в студии заявила, что у главы государства Петра Порошенко имеется собственный бизнес, в то время как лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко не имеет таких источников доходов.

В свою очередь, ведущая программы решила спросить у певицы об источниках доходов Тимошенко. Приходько отметила, что лидеру партии «Батьковщина» можно верить на слово, так как она пользуется уважением «всего мира». Когда певице задали вопрос о «доверии» политикам она покинула прямой эфир.

Напомним, 29 октября заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что она завершила певческую карьеру и присоединилась к команде Юлии Тимошенко.

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