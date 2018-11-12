Почему надежда на спасение сибирской тайги «мелькнула и погасла»

Иркутск, , 08:30 — REGNUM Надежда на спасение сибирской тайги, утекающей на экспорт в Китай, «мелькнула и погасла», считает известный иркутский учёный-орнитолог Виталий Рябцев. Комментируя в соцсетях слова министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о введении полного запрета «на какой-то период времени», сказанные на недавнем заседании Совета Федерации, он обратил внимание на реакцию спикера Совфеда Валентины Матвиенко:

«Мы ждём программу, межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок».

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Виталий Рябцев полагает, что «порядок» в нынешней ситуации не может быть воссоздан.

«Понять из этих высказываний, чего конкретно требует спикер, не так-то просто. По-видимому — «наведения порядка». Который был разрушен уже давно, и в нынешней ситуации не может быть воссоздан. Действующий в стране «Лесной кодекс» и реальный контроль за рубками и пожарами — «две вещи несовместные». И что в итоге?

Поторопились СМИ, заявляя: «Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай». До такого запрета очень далеко. Через полгода (в самом лучшем случае, так как вернуться к рассмотрению этой темы в Совфеде могут и годы спустя) мы скорее всего увидим лишь очередной и маловразумительный акт «Марлезонского балета». Прозвучат предложения, вновь имитирующие «наведение порядка». Демонстрировать озабоченность наша власть еще способна, но всерьез прижать криминальный бизнес — вряд ли», — заключил Виталий Рябцев.

В том, что ограничения на экспорт древесины в Китай смогут существенно улучшить ситуацию в российском лесном секторе, сомневается также руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко:

«Я полагаю, что если власть не намерена восстанавливать прежний порядок, включавший в себя реальную лесную охрану, то мораторий экспорта — последняя надежда на спасение тайги. Но речь должна идти о запрете экспорта не только необработанного леса, но и продукции пилорам (исключая горбыль и опилки) — той, что сейчас в народе называют «китайским бруском». Вот это будет действенной мерой».

Напомним, Иркутская область уже давно и прочно занимает первое место в РФ по объёмам как легальных, так и нелегальных лесозаготовок. Ранее о том, что Россия может ввести временный запрет на экспорт древесины в Китай. заявил 7 ноября, во время «правительственного часа» в Совете Федерации, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, такие меры могут быть приняты в случае, если не удастся в ближайшее время решить проблему с незаконными вырубками леса.

Однако спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко такой ответ не устроил. Она заявила, что ждёт разработки межведомственной программы и жёстких мер.

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