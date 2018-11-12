Путин и Трамп встретились глазами в Париже

Эдуард Лимонов, , 08:25 — REGNUM

Хуже может быть только жанр эстафеты, когда без слов, запыхавшись, передают её друг другу на бегу. Иногда, не успев взглянуть друг на друга.

Вообще-то, окончание Первой мировой — это для Франции важнейшая дата, поскольку в Первой мировой французы потеряли убитыми рекордные 1 300 000, а ранеными — 2 800 000.

Потому они не особо рвались воевать во Вторую мировую… У русских существует традиционное презрение к испугавшимся немцев в 1940-м французам, думаю, это несправедливое всё же презрение. Во Второй мировой французы всё-таки потеряли 300 000 убитыми и ранеными, около миллиона попали в плен. Ну и испугались, они же не мы, русские, решили, что легче поладить с немцами.

Во всех случаях, в Первую мировую был-таки уничтожен в столкновении с Германией «весь цвет французской нации», так что не судим, да не судимы будем. Причём, учтите, сограждане, что Франция раз в пять меньше была по населению, чем Россия, сто лет назад.

Так вот. Что до 11 ноября, то я уже заявил, что хуже был бы для встречи лидеров жанр эстафеты.

На самом деле произошло всё ещё хуже.

Трамп прибыл на встречу намеренно заранее, ещё в ночь с 9-го на 10 ноября, его самолёт приземлился в Орли. С ним прилетели несколько сотен телохранителей и бронированный автомобиль. Трамп встретился с Макроном, и, видимо, обговорили, что хотели.

Мировые СМИ писали вовсю, что встреча президента Путина и Трампа отменена якобы по просьбе президента Макрона из опасения, что она «затмит» все другие мероприятия. Макрон этого нигде не подтверждал, между тем.

Однако коварная Le Monde выдала, что «для проведения встречи не было ни времени, ни реального желания, как с американской стороны, так и со стороны французских властей». А (правда, неназванный) французский дипломат заявил: «Если бы российско-американский саммит прошёл в Париже, мы бы на нём не председательствовали. Мы — не Финляндия».

Нас откровенно таким образом унижают, я думаю, и наши СМИ, детально обсуждая процесс унижения, только добавляют в огонь.

Нет, не может Властитель мира, Великий Хан Трамп принять руководителя России, «ждите русские до Аргентины, может быть, там вам выпадет шанс», как-то так они рассуждают высокомерно.

Вместо 80 глав государств в Париж реально прилетели 52. (СМИ называют вообще чёрт-те какие цифры: и 90, и 60, и 70, вероятно, никто их так и не посчитал). Ещё 10-го, как дисциплинированные дети, дружно оправились на кладбище союзных военнослужащих. Трамп не поехал, ссылаясь на дождь. Нормальное хамство для Хана, даже не почтил своим присутствием американских мёртвых. В США за это его обвинили в трусости демократы.

Наш президент правильно опоздал. Во-первых, прилетел только 11-го утром.

Приехал на российском представительского класса автомобиле прямо под Триумфальную арку, за пару минут до того, как начал свою речь Макрон.

В сети есть фото Трампа в большом пальто, где он наклоняется с первого ряда к подходящему внизу Путину. Они обмениваются рукопожатием. У Путина на лице явное удовлетворение.

До этого под Триумфальной аркой Трамп порукопожимался с Макроном и Меркель, но не пожал руку Порошенко, о чём с особой радостью сообщили российские журналисты. Я нахожу такую мелкую радость несколько дурно пахнущей. Всё-таки она свидетельствует о признании статуса Великого Хана, раздающего ярлыки на княжение. Не поздоровался с украинским, а с нашим сам руку протянул. Это мелко и отдаёт тихим рабством со стороны журналистов.

Неясно с Терезой Мэй. По одним источникам, её не было, по другим — её как главу Великобритании перечисляли среди прибывших глав государств.

Торжественный приём в Елисейском дворце называли то рабочим завтраком, то ланчем, то торжественным обедом. Там, нам сообщали, Путин и Трамп должны были обсудить договор между Россией и США о судьбе ракет малой и средней дальности.

Между тарелок, многоголосого хора гостей Макрона, — не самое лучшее время для обсуждения деталей серьёзного договора с техническими деталями.

Или как «Га-га-га, Владимир, вы уберите ваши ракеты от (заглушает стук тарелок), а мы взамен (заглушает стук тарелок)…»?

«Побеседовали с Трампом?» — спросили у Путина журналисты на выходе.

«Да», — сказал Путин.

Между тем верный Песков сообщил: «Переговорить возможности не было. Сказали друг другу: «До встречи!»

Согласно программе рассадки гостей, распространённой Елисейским дворцом, Путин должен был иметь соседом Жан-Клода Юнкера с одной стороны, с другой стороны должен был сидеть Трамп.

На фотографии же с торжественного обеда ВВП сидит рядом с Жан-Клодом Юнкером и с Антониу Гутеррешем. Трампа рядом с Путиным нет.

Трамп всё же поехал после обеда на американское кладбище в Сюрен.

Затем улетел в Вашингтон.

Наш президент поехал на Форум мира. И домой.

Теперь российское общество будет ждать встречи в Аргентине. А для Аргентины они ещё что-нибудь придумают.

У меня такое впечатление, что российские лидеры всё же храбрые кролики, но кролики перед удавом Соединённых Штатов.