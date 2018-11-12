В Париже прошла церемония в честь 100-летия окончания Первой мировой

Париж, , 08:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие главы государств и политические лидеры приняли участие в торжествах в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного Солдата состоялась под Триумфальной аркой в Париже.

После краткой речи, посвященной памятной дате, президент Франции зажег Вечный огонь, участники церемонии почтили минутой молчания память павших в Первой мировой, а затем возложили венки к Вечному огню.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент США Дональд Трамп во время рабочего обеда побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.

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