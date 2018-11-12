Понедельник, 12 Ноября 2018 года
08:55:30 МСК

В Париже прошла церемония в честь 100-летия окончания Первой мировой

Политика

Участники памятных мероприятий почтили минутой молчания память павших, а затем возложили венки к Вечному огню

В Париже прошла церемония в честь 100-летия окончания Первой мировой
Иллюстрация: Kremlin.ru
Церемония празднования 100-летия окончания Первой мировой войны

Париж, 12 ноября 2018, 08:24 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие главы государств и политические лидеры приняли участие в торжествах в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного Солдата состоялась под Триумфальной аркой в Париже.

После краткой речи, посвященной памятной дате, президент Франции зажег Вечный огонь, участники церемонии почтили минутой молчания память павших в Первой мировой, а затем возложили венки к Вечному огню.

Читайте также: Макрон — мировым лидерам: «Мы можем вместе предотвратить угрозы»

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент США Дональд Трамп во время рабочего обеда побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте также: Трамп обсудил с Путинным Договор о РСМД и Сирию во время ланча

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить