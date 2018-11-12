Оренбуржье подготовило проект преобразования здравоохранения до 2024 года

Оренбург, , 08:21 — REGNUM Оренбургская область, по оценке главных специалистов Приволжского федерального округа, имеет высокую степень готовности по реализации задач в сфере здравоохранения, поставленных в указе президента Российской Федерации. Областным минздравом подготовлен приоритетный проект до 2024 года по семи основным направлениям развития системы здравоохранения, отметила на встрече с журналистами глава ведомства Галина Зольникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Преобразования в сфере здравоохранения страны направлены на дальнейшее снижение смертности, увеличение активного долголетия и продолжительности жизни. Основная задача, поставленная губернатором Юрием Бергом перед медицинским сообществом Оренбуржья, — обеспечить существенное снижение смертности и в целом повлиять на демографическую ситуацию в стране», — подчеркнула министр.

В рамках государственной программы развития села до 2020 года запланировано построить 44 новых ФАПа, из них 20 уже введено. В 2019 году намерены ввести в эксплуатацию 10 новых объектов. Обеспечена регулярная медицинская помощь жителям отдаленных сельских районов: работает служба «Мобильный ФАП», выездные бригады районных и областных специалистов, передвижные флюорографы и маммографы, мобильный урологический кабинет, осуществляется доставка лекарств маломобильным гражданам.

До 2024 года планируется приобрести 13 мобильных диагностических комплексов, 11 передвижных маммографов и 23 флюорографа. Также будет приобретено 16 единиц рентгеновского оборудования и 14 единиц эндоскопической техники — в том числе для моногородов.

Служба скорой помощи региона в 2018 году получит 22 автомобиля класса В за счёт средств федерального бюджета. С начала 2018 года выполнено 124 вылета санитарной авиации, эвакуировано 145 пациентов, из них 56 детей.

Оренбургская область включена в федеральный проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь — сегодня это 30 поликлиник. Поликлиника № 4 детской городской клинической больницы Оренбурга стала площадкой для создания поликлиники-образца федерального уровня. До 2023 года принципы бережливого производства будут применены во всех организациях амбулаторно-поликлинического звена.

Направление по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусматривает оснащение действующих сосудистых отделений современным медицинским оборудованием — магниторезонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографами, аппаратами ультразвуковой диагностики. В рентгеноперационных четырёх ЧКВ-центров, действующих в Оренбурге, Бузулуке и Новотроицке, будут увеличены объёмы плановой рентгенхирургической помощи, что позволит сократить число пациентов с острыми инфарктами и инсультами. Планируется открытие ещё одной рентгеноперационной — в горбольнице №4 Орска. По словам Зольниковой, предстоит работать над повышением качества диспансеризации, наблюдения за больными с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, улучшением обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами.

Произойдёт ряд изменений в онкологической службе. В минздраве отметили, что ввод второй очереди онкодиспансера в Орске повысит доступность специализированной помощи пациентам восточного Оренбуржья. На базе многопрофильных больниц будут созданы 17 центров амбулаторной онкологической помощи, охватывающих все зоны области. Центры обеспечат полным спектром оборудования и специалистами, необходимыми для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Здесь также будет осуществляться диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

В рамках проекта «Развитие медицинской помощи детям» запланированы реконструкция и оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Они затронут 41 детскую поликлинику или поликлиническое отделение, а также консультативно — диагностический центр.

Особый акцент Галина Зольникова сделала на том, что основой системы здравоохранения являются кадры. Сейчас дефицит составляет 386 врачей. Среди наиболее востребованных специальностей — участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, онкологи, гериатры, паллиатологи, реабилитологи, анестезиологи-реаниматологи. Над решением проблемы работают с помощью целевой подготовки специалистов, а также мер социальной поддержки молодых кадров.

Особую значимость для развития отрасли имеет проект «Электронное здравоохранение». Все подведомственные организации области работают в Единой государственной системе, автоматизировано более 95% рабочих мест. Следующие шаги — обеспечение скоростным интернетом, включая ФАПы и врачебные амбулатории, полный переход на электронные истории болезни, амбулаторные карты и больничные листы, создание личного кабинета пациента, подчеркнула министр.

Перечень услуг высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в регионе, насчитывает 140 видов и почти 400 методов лечения. По словам Галины Зольниковой, предстоит привести это направление в систему, серьёзно работать над повышением комфортности условий, качества сервисных услуг.