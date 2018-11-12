ЦИК ЛНР: На выборах лидирует Пасечник и движение «Мир Луганщине»

Луганск, , 08:17 — REGNUM На выборах главы ЛНР лидирует Леонид Пасечник, за которого, по предварительным данным, проголосовало 68,92% избирателей, заявили в центризбиркоме ЛНР.

По итогам обработки 63% бюллетеней за список депутатов Народного совета ЛНР от общественного движения «Мир Луганщине» проголосовало 74,28% избирателей. На втором месте — общественное движение «Луганский экономический союз», его поддержали 25,05% избирателей.

Напомним, выборы в ЛНР прошли 11 ноября. По официальным данным, явка составила 77% от общего числа избирателей. На территории республики сформированы 14 территориальных избирательных комиссий и 316 избирательных участков. За ходом выборов следили 40 иностранных наблюдателей из 22 стран.

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