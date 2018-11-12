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В столице Нигера Ниамее открыт лагерь бундесвера

Политика

В торжественной церемонии открытия приняла участие министр обороны ФРГ

В столице Нигера Ниамее открыт лагерь бундесвера
off-guardian.org
Бундесвер в НАТО

Ниамей, 12 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  11 ноября министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен открыла лагерь бундесвера Vie Allemande на авиабазе в столице Нигерии — Ниамее, сообщает портал T-Online.

Фон дер Ляйен назвала создание лагеря «хорошей инвестицией». По ее словам, Нигер находится в «соседстве, перед которым стоят бесконечные вызовы», в том числе борьба с терроризмом и нелегальной миграцией.

На церемонии открытия присутствовал также министр обороны Нигера Калла Мутари. Немецкая сторона передала Нигерии 53 военных грузовика на сумму €6 млн. Мутари оценил сотрудничество с Германией как «очень сильное».

В настоящее время в Ниамее находятся 65 немецких солдат. Они задействованы в многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (англ. MINUSMA) и миссии Евросоюза по подготовке личного состава вооруженных сил Мали (англ. EUTM).

В 2017 году правительство Германии одобрило выделение €180 млн на программу развития Нигера на три года. Получателями немецкой помощи в рамках стратегии Ertüchtigungsinitiative являются также Мали, Нигерия, Тунис, Иордания и Ирак. Германия оказывает поддержку армиям этих государств, в том числе обучает личный состав.

После открытия лагеря глава оборонного ведомства Германии отправилась в столицу Мали Бамако. 12 ноября немецкие военные перенимают командование у испанских коллег в миссии EUTM.

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Политическая жизнь Германии
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