Леонид Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР

Луганск, , 07:56 — REGNUM По результатам подсчета 63% бюллетеней на выборах в Луганской Народной Республике (ЛНР) лидирует исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. За него отдали свои голоса около 68,92% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«Леонид Пасечник набирает 68,92% голосов», — сказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

В комиссии также отметили, что за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля отдали свои голоса 16,35% избирателей, за Наталью Сергун проголосовали 7,53%, а за Людмилу Руснак — 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Пасечник призвал сограждан принять участие в голосовании и тем самым подтвердить, что в 2014 году они сделали правильный выбор. Он подчеркнул, что Донбасс будет определять свою судьбу самостоятельно и никто не вправе этому мешать.

Читайте также: На выборах главы и депутатов парламента ЛНР проголосовал Леонид Пасечник